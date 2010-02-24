Забастовка парализовала Грецию: авиасообщения со страной нет вообще

В Греции в среду проходит всеобъемлющая забастовка граждан в знак протеста против программы жесткой экономии, которую собирается воплотить правительство. Не ходит транспорт и отменено все авиасообщение.

Как передает "Немецкая волна" , на протяжении двух последних дней ведущие профсоюзы страны особенно активно призывали граждан приобщиться к генеральной забастовке в среду. В среду в полночь на эти призывы ответили прежде всего авиадиспетчеры. Прекратив свою работу, они парализовали возможность проведения и международных авиарейсов. Большинство поездов, автобусов и другой общественный транспорт также не ходят. Не работают и государственные учреждения, школы и университеты. На телевидении и радио нет выпусков новостей, так как к забастовке приобщились и журналисты. В государственных лечебных учреждениях оказывается исключительно неотложная медицинская помощь.

Профсоюзы рассчитывают, что забастовку поддержат до трех миллионов граждан. Впрочем, опросы общественного мнения в Греции показали, что большинство населения выступает за жесткую экономию государственных средств. А три четверти выражаются даже против забастовок в условиях нынешнего долгового кризиса.