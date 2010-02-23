Лидер ХАМАС призвал палестинцев к восстанию

Глава кабинета исламистов в секторе Газа Исмаил Хания потребовал от палестинцев "ответа" на решение правительства еврейского государства включить две святыни, находящиеся на палестинской территории, в список национального наследия еврейского народа.

В конце прошлой недели премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил включить гробницу Рахели в Вифлееме и пещеру патриархов в Хевроне в список "политико-религиозное наследие исторических мест Израиля". Эти две реликвии, находящиеся на Западном берегу реки Иордан, являются одновременно святыми для евреев и мусульман. Решение правительства Израиля вызвало бурный протест среди палестинцев и арабов.

Лидер исламистов - Хания призвал палестинских жителей на Западном берегу начать новую интифаду (восстание), сообщает РИА "Новости".