"Дорожная карта" укрепит проевропейские силы в Украине

Подписание “Дорожной карты” по введению безвизового режима с Европейским Союзом для Украины укрепит украинские проевропейские силы.

Такое мнение высказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ, который принимал участие в заседании Совета иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Он в очередной раз отметил, что Польша поддерживает либерализацию визового режима для Украинцев с Евросоюзом с перспективой полной отмены виз.

«Верю, что мы должны укрепить тех в Украине, кто хочет быть все более проевропейскими, предлагая “Дорожную карту” для безвизового режима».

Министр отметил, что подписание такой “Дорожной карты” является важной частью инициативы «Восточное партнерство», сообщают польские СМИ.

«Верю, что такой акт поощрения со стороны ЕС для Украины имел бы ключевое значение», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

В то же время он отметил, что принятие “Дорожной карты” не гарантирует отмену виз, а является перечнем условий, и только их выполнение Украиной приведет к ликвидации визового режима.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО назвал возможным введение безвизового режима с ЕС для украинцев в 2012 году.