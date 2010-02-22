Lufthansa отменила три рейса в Киев

Авиакомпания Lufthansa (Германия) отменила сегодняшние рейсы Франкфурт-Киев (Борисполь) и Мюнхен-Киев (Борисполь) из-за забастовки пилотов.

Информация об отмене рейсов размещена на сайте аэропорта «Борисполь».

В частности, отменен рейс из Франкфурта, самолет должен был вылететь в 13.15 22 февраля, из Мюнхена отменены 2 рейса, назначенные на 16.20 и 22.40.

Около 800 рейсов авиакомпании Lufthansa будет отменено в понедельник из-за четырехдневной забастовки пилотов компании и двух других дочерних предприятий Lufthansa Cargo и Germanwings, передают местные телеканалы из разных городов Германии.

Многие рейсы (везде примерно две трети рейсов авиакомпании) отменены в крупнейших аэропортах Германии во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Дюссельдорфе, Гамбурге, Берлине. Забастовка продлится до 23.59 (по местному времени) четверга, 25 февраля, в ней принимает участие около четырех тысяч пилотов.

Профсоюз Cockpit, который проводит забастовку, требует от работодателя повышения зарплаты на 6,4% и гарантий сохранения рабочих мест. Как утверждают представители профсоюза, руководство Lufthansa в течение многих месяцев отказывается от диалога с сотрудниками компании, в этой связи вся ответственность за ущерб лежит на руководстве авиакомпании. В Lufthansa, в свою очередь, говорят, что предстоящая забастовка станет крупнейшей в истории авиакомпании, и опасаются убытков в размере более чем 100 миллионов евро.