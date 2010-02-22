Авиакомпания Люфтганза сегодня отменила около 800 рейсов из-за забастовки пилотов. Об этом сообщает "Эхо Москвы". Как ожидается, в течение дня будет отменено ещё какое-то количество авиарейсов. Стачку, которая обещает быть крупнейшей в истории Люфтганзы, проводят профсоюзы, требуя гарантий трудоустройства своих членов и распространения положений немецкого трудового законодательства на иностранных пилотов. Ущерб от забастовки оценивается авиакомпанией примерно в 100 миллионов евро. Действия пилотов способны парализовать в эти дни внутренние и международные авиалинии, нарушить планы тысяч пассажиров,