Поезд «Евростар» застрял на юге Англии

Более 700 пассажиров поезда «Евростар», курсирующего между Парижем и Лондоном, удалось спасти после того, как поезд застрял на юге Англии.

Как сообщает радио «Свобода»,причиной случившегося стали технические проблемы. Пассажиров вывозили с места аварии на другом поезде.

Это уже не первый инцидент с поездами «Евростар». Перед Рождеством поезда перестали ходить, когда из-за технического сбоя, вызванного резким похолоданием, под Ла-Маншем застряли пять составов. Тогда из туннеля были эвакуированы более 2 тысяч человек.