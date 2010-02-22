Поезд «Евростар» застрял на юге Англии
09:35, 22 февраля 2010Мир
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Более 700 пассажиров эвакуировали
Более 700 пассажиров поезда «Евростар», курсирующего между Парижем и Лондоном, удалось спасти после того, как поезд застрял на юге Англии.
Как сообщает радио «Свобода»,причиной случившегося стали технические проблемы. Пассажиров вывозили с места аварии на другом поезде.
Это уже не первый инцидент с поездами «Евростар». Перед Рождеством поезда перестали ходить, когда из-за технического сбоя, вызванного резким похолоданием, под Ла-Маншем застряли пять составов. Тогда из туннеля были эвакуированы более 2 тысяч человек.
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