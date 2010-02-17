Путин рассказал о приоритетах госпрограммы вооружения России

Россия будет уделять основное внимание развитию ядерных сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом накануне поздно вечером сказал премьер-министр России Владимир ПУТИН на совещании о приоритетных направлениях государственной программы вооружения на 2011–2020 годы.

«Речь идет о том, в какие сроки и какими системами вооружений мы должны насытить нашу армию и флот, что должны поставить на вооружение. В соответствии с планом развития и формирования нового облика Вооруженных сил основное внимание, конечно, будет уделяться ядерным силам сдерживания, космической и противовоздушной обороне», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что госпрограмма вооружения призвана задать долгосрочные ориентиры для развития оборонно-промышленного комплекса.

В.ПУТИН подчеркнул, что предпочтение в ходе распределения заказов будет отдано как раз тем предприятиям, которые будут в состоянии выпускать по-настоящему конкурентоспособную и по боевой мощности, и по дальности, и по защищенности продукцию.

Как сообщал УНИАН 21 ноября 2009 года В.ПУТИН сообщил, что государственный оборонный заказ России в 2010 году будет увеличен на 8,5% - до 1,175 трлн. рублей (около 40,5 млрд. долларов).

5 февраля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил Военную доктрину РФ, которая сохраняет за Россией право ответного применения ядерного оружия. Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом РФ.