Еще одна авиакатастрофа - Ан-32 в Афганистане

В результате катастрофы транспортного самолета Ан-32 на юге Афганистана погибли двое членов экипажа - граждане Украины. Об этом сообщил американский источник на условиях анонимности, сообщает Associated Press.

Также две афганские женщины, чьи дома были разрушены в результате авиакатастрофы, сообщили о гибели двух своих дочерей при падении самолета.

Виновником катастрофы, очевидно, был водитель грузовика, который в момент приземления самолета внезапно выехал на взлетно-посадочную полосу. Пилот попытался избежать столкновения и поднять самолет, но не сумел завершить маневр и упал на жилые дома кочевников вблизи аэродрома города Лашкардах. На борту самолета было 16 человек, 13 из них, в частности несколько американцев, получили ранения.

Самолет был взят в лизинг госдепартаментом США, на его борту находились сотрудники Международного агентства по контролю над оборотом наркотиков.