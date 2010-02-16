Помощник Януковича про НАТО, Россию и смешные деньги за ЧФ

Помощник Виктора Януковича Леонид Кожара, которого считают претендентом на должность министра иностранных дел, дал интервью испанской газете El Pais, в котором не исключил возможности пригласить еще один иностранный флот для постоянного базирования в Украине.

"Возможно, Украине будет выгодно пригласить один или два флота, которые будут нам платить", - сказал Кожара. На вопрос корреспондента "И российский флот тоже?" он ответил: "Почему нет, если нам хорошо заплатят".

Кожара отметил, что Украина не исключает возможности для российского флота остаться в Крыму и после 2017 года, однако заметил, что условия пребывания ЧФ будут пересмотрены.

"За базирование флота мы получаем 92 миллиона долларов в год, часть из которых предназначена для погашения задолженности за газ. Это смешная сумма, которая не позволяет ни развиваться Севастополю, ни создать качественную инфраструктуру для обслуживания флота", - сказал Кожара.

В октябре 2008 года, добавляет Лента.ру, Виктор Янукович уже выступал с предложением о повышении платы за пребывание российских кораблей в Крыму. Тогда лидер ПР сказал, что необходимо повысить стоимость аренды, поскольку "таких цен сейчас уже нет". При этом 13 февраля 2010 года, уже после второго тура выборов, он подтвердил возможность продлить пребывание Черноморского флота в Крыму.

После 2017 года Украина должна будет подумать о своей безопасности. "До сих пор мы не создали собственный флот, - говорит Кожара. - Смешно, но у нас только одна подлодка, и та без аккумуляторов, и нет ни одного крейсера. Все черноморские страны дружественны, но в дельте Дуная есть конфликт интересов с Румынией, есть проблема незаконного лова со стороны турецких рыбаков. В Черном море нам нужна стратегия безопасности".

Говоря о других аспектах международной политики, Кожара сказал, что Украина европейская страна и видит свое будущее исключительно в Европе, при этом не намерена отказываться от тесного партнерства с Россией. Сбалансированная интеграция на Западе и на Востоке станет целью внешней политики президента Януковича, утверждает вероятный министр иностранных дел.

О членстве в ЕС можно будет говорить только после достижения европейских стандартов внутри страны, иначе, если бы Украина сейчас приняла все условия ЕС, ее экономика не смогла бы выдержать конкуренции с европейской продукцией.

Кожара сказал также, что Партия регионов выступает против членства Украины в НАТО - из-за того, что против этого большая часть населения, а главное потому, что это провоцирует агрессию со стороны России. "Наши торговые отношения, дружба и добрососедство гораздо важнее, чем пребывание в НАТО", - заключил он.