Ярузельского и первого космонавта Польши хотят разжаловать в рядовые

В Польше власти намерены лишить генеральских званий экс-президента Польши Войцеха ЯРУЗЕЛЬСКОГО и первого польского космонавта Мирослава ГЕРМАШЕВСКОГО и разжаловать их в рядовые. Об этом в воскресенье сообщает интернет-портал авторитетного польского журнала «Wprost», печатная версия которого появится в продаже в понедельник.

«Wprost» информирует читателей, что в Канцелярии президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО подготовлен законопроект, согласно которому «авторы военного положения будут разжалованы в рядовые и лишены государственных наград».

Военное положение было введено в Польше в ночь с 12 на 13 декабря 1981 года.

В Военный Совет национального спасения входили 22 человека, в том числе, премьер-министр правительства ПНР, министр обороны, первый секретарь Польской объединенной рабочей партии генерал В.ЯРУЗЕЛЬСКИЙ и первый польский космонавт М.ГЕРМАШЕВСКИЙ (в 1981 году - подполковник, ныне - генерал в отставке).