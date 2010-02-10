Госучреждения в Вашингтоне третий день закрыты из-за снегопада

На Восточное побережье США сегодня обрушился второй менее чем за неделю мощный снегопад, сообщает Reuters.

Из-за непогоды правительственные учреждения в Вашингтоне остаются закрытыми уже третий день; ущерб оценивается приблизительно в 100 миллионов долларов за сутки простоя. Ожидается, что Сенат все же возобновит работу 11 февраля. Не работают госучреждения в пяти главных городах штата Пенсильвания, а также в Мэриленде и Массачусетсе. Кроме того, из-за снежной бури остается закрытой Штаб-квартира ООН в Вашингтоне.

Американцы уже дали снегопаду прозвища Snomageddon 2.0 и Snoverkill. Согласно прогнозам, высота снежного покрова достигнет 36 сантиметров в Нью-Йорке, 51 сантиметра в Балтиморе, 48 - в Филадельфии. Также ожидается сильный ветер, из-за которого могут возникнуть перебои в электроснабжении. В Вашингтоне не ходят автобусы, поезда метро ходят только по подземным, но не по наземным путям.

Не работают школы, а также аэропорты: во вторник Delta AirLines пришлось отменять 375 рейсов, American Airlines - 80 рейсов только в Вашингтоне и Филадельфии.

Ранее на выходных, во время предыдущего снегопада, был побит рекорд по высоте снежного покрова в Международном аэропорту Даллеса: он достиг 82 сантиметров против 59 в 1996 году.