Британия разрешила российским следователям допросить Березовского

Глава британского МВД Джон Рейд подписал документ, разрешающий российским следователям допрашивать Бориса Березовского, пишет в воскресенье британская газета The Observer.

Рейд подписал вопросную грамоту, регламентирующую сотрудничество с правоохранительными органами Россией.

Источник газеты в Москве подтвердил, что двум странам удалось преодолеть разногласия, ранее не позволявшие представителям Генеральной прокуратуры России приступить к проведению следственных действий на территории Великобритании.

Таким образом, британская сторона согласилась на ответный визит российских следователей, ведущих расследование дела об убийстве Александра Литвиненко, в Великобританию. Ранее следователи Скотланд-Ярда ездили в Москву, где допрашивали свидетелей по этому делу, Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна и Вячеслава Соколенко.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура направила в Великобританию запрос, в котором просила британских следователей допросить около 100 свидетелей по этому делу, в том числе Бориса Березовского и Ахмеда Закаева. Вскоре после появления первых сведений о возможном приезде российских следователей в Лондон, Березовский заявил, что согласен на участие в допросах, но только при условии обеспечения его безопасности, в том числе, гарантий защиты от огнестрельного оружия и отравляющих веществ.

По словам пресс-секретаря Березовского, его шеф согласен на эту встречу, лишь бы россиян перед ней тщательно обыскали.

Лента.ру