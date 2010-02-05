Румыния согласилась разместить элементы новой ПРО США

Румыния согласилась разместить на своей территории элементы новой системы противоракетной обороны США. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление, которое сделал Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ.

По его словам, новая система начнет работать уже в 2015 году, передает Лента.ру.

Т.БЭСЕСКУ отметил, что Румыния получила официальное предложение о сотрудничестве в рамках программы по размещению элементов системы ПРО от Президента США Барака ОБАМЫ. По его словам, на территории страны будут размещены ракеты-перехватчики средней дальности.