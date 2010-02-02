США: намерение Польши разместить ракеты не должно волновать Россию
"Это другой вопрос, чем система ПРО"
Намерение Польши разместить на своей территории американские ракеты Patriot не должно волновать Россию, считает госдепартамент США, призывая четко разделять два вопроса - планируемое размещение в Польше американских ракет Patriot и планы США в сфере противоракетной обороны.
"Со временем ракеты Patriot могли бы внести вклад в систему противовоздушной обороны Польши. Это то, что планировалось уже долгое время. Если они хотят, они могут ввести Patriot в свою систему ПВО. Но это другой вопрос, чем система ПРО", - сказал заместитель госсекретаря США по евроазиатскому региону Филип Гордон в понедельник на брифинге в центре иностранной прессы в Вашингтоне.
По его мнению, у России нет никаких оснований беспокоиться из-за планов Польши.
"Не думаю, что для создания напряженности есть какие-либо основания. Все страны в Европе имеют различные формы противовоздушной обороны, и это разумно. Подобные системы спроектированы только для защиты конкретной страны. Я не думаю, что это повод для беспокойства для России", - цитирует РИА "Новости".
Что касается ПРО, то, по словам замгоссекретаря, США ведут переговоры на эту тему с рядом европейских стран.