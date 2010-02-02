США: намерение Польши разместить ракеты не должно волновать Россию

Намерение Польши разместить на своей территории американские ракеты Patriot не должно волновать Россию, считает госдепартамент США, призывая четко разделять два вопроса - планируемое размещение в Польше американских ракет Patriot и планы США в сфере противоракетной обороны.

"Со временем ракеты Patriot могли бы внести вклад в систему противовоздушной обороны Польши. Это то, что планировалось уже долгое время. Если они хотят, они могут ввести Patriot в свою систему ПВО. Но это другой вопрос, чем система ПРО", - сказал заместитель госсекретаря США по евроазиатскому региону Филип Гордон в понедельник на брифинге в центре иностранной прессы в Вашингтоне.

По его мнению, у России нет никаких оснований беспокоиться из-за планов Польши.

"Не думаю, что для создания напряженности есть какие-либо основания. Все страны в Европе имеют различные формы противовоздушной обороны, и это разумно. Подобные системы спроектированы только для защиты конкретной страны. Я не думаю, что это повод для беспокойства для России", - цитирует РИА "Новости".

Что касается ПРО, то, по словам замгоссекретаря, США ведут переговоры на эту тему с рядом европейских стран.