Саакашвили готов начать отношения с Россией ”с чистого листа”

Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко, который по решению руководства РФ вернулся в Тбилиси после того, как осенью был оттуда отозван, в среду вручил верительные грамоты президенту Михаилу Саакашвили.

Глава МИД Грузии Гела Бежуашвили назвал эту процедуру обычной, передает РИА "Новости". Ничего особенного в этом нет, это стандартная процедура для всех послов, сказал Бежуашвили журналистам.

Грузинские СМИ отмечают, что церемония вручения верительных грамот состоялась в Госканцелярии в Тбилиси, после чего прошла короткая беседа между российским послом и грузинским президентом.

После встречи с Саакашвили Вячеслав Коваленко призвал грузинские власти принять меры для улучшения отношений с Москвой и заявил о неприемлемости звучащих в Грузии обвинений в адрес России. Коваленко подчеркнул, что надеется на нормализацию отношений между двумя странами. Отношения между странами должны строиться на основе взаимоуважения и честной игры, заявил дипломат. По его словам, именно такую линию проводит в отношениях Россия. А значит, необходимы встречные, а еще лучше "инициативные шаги со стороны Тбилиси", которых пока нет. Более того, в последнее время мы стали свидетелями намеренно искаженной информации о некой контрабанде урана с откровенным антироссийским подтекстом, сказал Коваленко и отметил, что такие выпады в отношении России неприемлемы.

Однако Грузия тоже рассчитывает на налаживание отношений с Россией, уверяет глава МИДа Грузии Бежуашвили. Он рассказал, что разговаривал по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны согласились, что контакты должны продолжаться. Однако Грузия также ждет от российской стороны позитивных шагов, речь идет о снятии односторонних санкций против Грузии, заявил глава МИДа.

В свою очередь, глава Грузии Михаил Саакашвили высказал уверенность "в том, что процветающая, единая и многонациональная Грузия будет надежным партнером и другом России не только в двусторонних отношениях, но и в вопросах региональной безопасности и на международной арене", передает ИТАР-ТАСС. Саакашвили отметил, что в последнее время в отношениях двух стран стало меньше риторики и больше рассудительности. "По мере действительно реального перехода на отмену всех ограничений, введенных РФ в отношении Грузии, мы готовы с чистого листа начать отношения с Россией", углубить диалог по двусторонним отношениям и вопросам региональной безопасности, подчеркнул президент.

Напомним, Вячеслав Коваленко был назначен послом РФ в Грузии в июле 2006 года, успел передать копии верительных грамот в МИД республики, но не успел вручить сами грамоты президенту. Тогда отношения двух стран обострились из-за задержания в Тбилиси четырех российских разведчиков. В конце сентября 2006 года посол РФ был отозван в Москву, сотрудников российского посольства и членов их семей из Тбилиси увезли.

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