Семья Фордов продает фамильное гнездо (фото)
17:54, 31 января 2007Мир
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Дом оценили почти в 4 миллиона долларов
|Родовое гнездо семьи Форд
Дом расположен на берегу реки Гурон в Мичигане, на территории в семь гектаров. Само здание площадью 600 квадратных метров было построено в Средиземноморском стиле по проекту архитектора Дэвида Ослера в 1980 году.
В доме насчитывается пять спален, пять ванных комнат и гимнастический зал, а на территории рядом с домом расположен теннисный корт и бассейн. Продажей фамильного гнезда Фордов занимается агентство Savarino Properties. После продажи дома семья Уильяма Форда переселится в другое здание на той же улице.
Как сообщалось ранее, прошедший год компания Ford закончила с рекордными за всю историю автоиндустрии убытками, потеряв 12,7 миллиардов долларов.
Фото с сайта Savarino Properties
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