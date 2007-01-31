Семья Фордов продает фамильное гнездо (фото)

Родовое гнездо семьи Форд

Председатель совета директоров Ford Motor Company Уильям Клэй Форд младший выставил на продажу свой фамильный дом. Жилище внука основателя компании Ford и прилегающую территорию можно приобрести за 3 миллиона 950 тысяч долларов.

Дом расположен на берегу реки Гурон в Мичигане, на территории в семь гектаров. Само здание площадью 600 квадратных метров было построено в Средиземноморском стиле по проекту архитектора Дэвида Ослера в 1980 году.

В доме насчитывается пять спален, пять ванных комнат и гимнастический зал, а на территории рядом с домом расположен теннисный корт и бассейн. Продажей фамильного гнезда Фордов занимается агентство Savarino Properties. После продажи дома семья Уильяма Форда переселится в другое здание на той же улице.

Как сообщалось ранее, прошедший год компания Ford закончила с рекордными за всю историю автоиндустрии убытками, потеряв 12,7 миллиардов долларов.

Лента.ру

Фото с сайта Savarino Properties