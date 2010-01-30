В Германии активизировалась российская разведка

Российская разведка в период экономического кризиса заметно активизировалась в Германии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад Федерального ведомства по охране конституции ФРГ.

Главным образом усилия российских спецслужб направлены на экономический шпионаж. Руководитель управления контрразведки ведомства по охране конституции Буркхард Эвен (Burkhard Even) назвал действия российской разведки "реальной и конкретной угрозой".

Особенно интересует российских разведчиков немецкая энергетика, в частности, новейшие разработки в сфере возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности, по которым Германия занимает лидирующее положение в мире, а также немецкая стратегия диверсификации поставок энергоносителей.

Кроме того, российские спецслужбы проводят операции прикрытия российских энергетических компаний, таких как "Газпром", который уже давно и не безуспешно добивается выхода на немецкий рынок конечных потребителей энергоресурсов.

Welt am Sonntag приводит высказывание Владимира Путина в октябре 2007 года при назначении Михаила Фрадкова руководителем службы внешней разведки о том, что одной из задач СВР должно быть отслеживание тенденций в мировой экономике и работа в интересах российских предприятий за рубежом.

О важном значении именно экономического шпионажа говорил и прежний шеф СВР Сергей Лебедев. Он назвал такого рода информацию бесценной, приводит слова Лебедева Welt am Sonntag, а полученные научно-технические сведения и соответствующие технологии - имеющими экономический эффект, который выражается в цифрах со многими нулями.

Хотя для шпионажа российские спецслужбы все чаще используют интернет и хакерские атаки, основным источником доступа к секретным данным продолжает оставаться вербовка. Чаще жертвами российских вербовщиков становятся сотрудники средних и малых предприятий, которые в Германии, несмотря на свои размеры, в ряде высокотехнологичных отраслей занимают лидирующее место по сравнению с крупными концернами.

По данным консалтинговой фирмы Corporate Trust из Мюнхена, сотрудники малого и среднего бизнеса вербуются в 96 процентах случаев. Как правило, подобные предприятия в отличие от крупных корпораций не имеют отлаженной системы контроля и безопасности, а их руководители намного более доверчивы.

По данным исследования, проведенного Институтом имени Фердинанда Штайнбайса из Штутгарта, типичная жертва вербовщика - это сотрудник в возрасте 41 года, уже 10 лет проработавший в компании, недовольный своим финансовым положением и считающий, что руководство его недооценивает.

Кроме того, спецслужбы ФРГ заявляют, что российская разведка активно вербует перспективных начинающих специалистов из числа немцев-переселенцев, которые в будущем могут оказаться на работе в интересующих РФ секторах экономики, вооруженных силах или администрации. В ряде случаев вербовка производится еще до переселения этнических немцев в Германию.

Профессиональные же российские разведчики, как и прежде, работают под крышей дипломатических представительств, консульских учреждений, торгово-экономических бюро, в роли журналистов. Немецкая контрразведка, как правило, знает, кто из дипломатов или корреспондентов работает на "соседей". Но не пойман - не вор. А если ловят, то высылают из страны, как это было, например, с двумя сотрудниками российского дипломатического представительства при НАТО. Реакция Москвы при этом всегда одна и та же. Ответная высылка плюс гнев и возмущение.