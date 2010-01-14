Ющенко инициирует создание Трибунала над преступлениями коммунизма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует подписание международного соглашения о создании Трибунала над преступлениями коммунизма.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, В.ЮЩЕНКО с этой целью обращается к лидерам других государств Восточной Европы, которые пострадали от коммунистических режимов, - России, Польши, Грузии, стран Балтии и другим - с предложением о подписании Международного Соглашения о создании такого трибунала, в котором будут определены принципы его образования и деятельности, утвержден его Устав.

Парламентская Ассамблея Совета Европы своей резолюцией «О преступлениях коммунизма и необходимости их осуждения» №1481 2006 года, Пражская декларация «О Европейском сознании и коммунизме» от 3 июня 2008 года, Резолюция Европарламента от 2 апреля 2009 года «О европейском сознании и тоталитаризме» выразили свое отношение к коммунистическим преступлениям, коммунистической практике и идеологии, и, главное, приравняли коммунизм к нацизму. А Парламентская ассамблея ОБСЕ 01.07.2009 года выступила с резолюцией «Воссоединения разделенной Европы», в которой не только приравняла сталинизм к нацизму, но и призвала к осуждению этих двух тоталитарных режимов на международном уровне.

Более того, ОБСЕ предложила установить общеевропейский День памяти жертв сталинизма и нацизма и отмечать его 23 августа, то есть, в день подписания Московского пакта 1939 года, известного как пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Европу и положил начало Второй мировой войне.

В.ЮЩЕНКО отметил, что апелляционный суд г. Киева, который 13 января 2010 г. рассмотрел и принял решение по уголовному делу, которое расследовалось Службой безопасности Украины, относительно уничтожения голодом в 1932-33 годах на территории УССР миллионов украинских крестьян, признал сам факт геноцида, раскрыл механизмы, которые были использованы для массового убийства крестьян.

“Организаторами преступления признаны Сталин И.В., Молотов В.М., Каганович Л.М., Постышев П.П., Косиор С.В., Чубарь В.Я. и Хатаевич М.М”, - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что судебной научно-демографической экспертизой Института демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи Национальной академии наук Украины установлено, что геноцидом в Украине уничтожены 3 млн. 941 тыс. человек, а с учетом кумулятивных потерь в результате Голодомора Украина потеряла в целом 10 млн. 63 тыс. человек (3941 тыс. смертей и 6122 тыс. нерожденных).

«Принятие этого решения является свидетельством того, что Украина идет по пути цивилизованных стран, которые ставят вне закона любое преступление против человечества и человека. Это признак того, что в Украине утверждаются общечеловеческие ценности. Такие преступления, в соответствии с международным законодательством, не имеют срока давности», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он убежден, что исторический прецедент осуждения Нюрнбергским трибуналом идеологии и практики нацистской Германии должен стать основой для вынесения приговора сталинскому тоталитарному режиму.

«Идеология и практика сталинизма должны быть осуждены так же, как были осуждены идеология и практика нацизма», - отметил Глава Украинского государства.

В.ЮЩЕНКО убежден, что решение украинского суда переводит любые дискуссии вокруг Голодомора из политической в юридическо-правовую плоскость.

«Отныне единственным аргументом в этой дискуссии могут быть лишь факты, а не политические или исторические стереотипы и мифы», - отметил он.

«Это судебное решение является дополнительным аргументом для украинского парламента относительно введения уголовной ответственности за отрицание преступлений против человечества. Ведь оправдание таких преступлений является формой соучастия у них», – добавил Президент.

Также глава государства выразил убеждение, что это решение украинского суда станет прецедентом для изменения подходов к определению геноцида народов в международном праве.