Название молдавского языка могут сменить на "румынский"

В Молдове продолжаются споры о том, как называть государственный язык. И.о. президента Молдовы Михай Гимпу считает, что язык следует называть «румынским», а не «молдавским», сообщает Радио "Свобода".

В телеинтервью во вторник Гимпу заявил, что соответствующие изменения должны быть внесены в новую конституцию Молдовы, которая разрабатывается.

Другой влиятельный молдавский политик – Мариан Лупу, чья партия входит в правящий «Альянс за европейскую интеграцию», заявил, однако, что такие вопросы лучше решать на референдуме.

Язык, на котором говорят жители Молдовы, практически идентичен румынскому. Официально он называется молдавским.