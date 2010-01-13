Название молдавского языка могут сменить на "румынский"
05:26, 13 января 2010Мир
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Политики еще спорят
В Молдове продолжаются споры о том, как называть государственный язык. И.о. президента Молдовы Михай Гимпу считает, что язык следует называть «румынским», а не «молдавским», сообщает Радио "Свобода".
В телеинтервью во вторник Гимпу заявил, что соответствующие изменения должны быть внесены в новую конституцию Молдовы, которая разрабатывается.
Другой влиятельный молдавский политик – Мариан Лупу, чья партия входит в правящий «Альянс за европейскую интеграцию», заявил, однако, что такие вопросы лучше решать на референдуме.
Язык, на котором говорят жители Молдовы, практически идентичен румынскому. Официально он называется молдавским.
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