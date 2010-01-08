Минск хочет ратифицировать договор с Украиной о безвизовых поездках

Совет Министров Беларуси направил в нижнюю палату парламента (Палату представителей Национального собрания) проект закона о ратификации межправительственного соглашения с Украиной о безвизовых поездках граждан.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Предполагается, что Палата представителей Национального собрания рассмотрит этот законопроект на очередной сессии, которая начнется в апреле.

Справка УНИАН. 12 июня 2009 года в Киеве Кабинет министров Украины и правительство Беларуси подписали соглашение о безвизовых поездках граждан.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны независимо от места проживания (места жительства) въезжают, выезжают, следуют транзитом и находятся на территории государства другой стороны без виз на основании документов, удостоверяющих личность.

Поездки несовершеннолетних граждан государств-сторон соглашения осуществляются на основании действительных документов для выезда за границу родителей (законных представителей), которые их сопровождают, с внесением в эти документы сведений о детях.

Граждане государства одной стороны имеют право находиться на территории государства другой стороны до 90 дней в течение 180 дней с даты первого въезда.

Граждане государства одной стороны освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их пребывания на территории государства другой стороны сроком до 30 дней с даты въезда на территорию государства при наличии у них миграционной карты с отметкой компетентного органа, проставленной при въезде на территорию государства другой стороны.

В случае, если период пребывания граждан превышает 30 дней, регистрация осуществляется соответствующим компетентным органом с соблюдением действующих в этом государстве правил.

В то же время положения Соглашения не ограничивают права сторон отказать во въезде и пребывании гражданам на территории своего государства, если это предусмотрено внутренним законодательством, регулирующим вопросы въезда и пребывания иностранных граждан.

Межправительственное соглашение заключено на неограниченный срок и вступает в силу на тридцатый день со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Со дня вступления в силу этого соглашения утрачивает силу Соглашение о безвизовом въезде граждан Республики Беларусь в Украину и граждан Украины в Республику Беларусь от 17 декабря 1992 года.