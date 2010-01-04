Президент ЮАР женится в пятый раз

Президент ЮАР Джейкоб ЗУМА сегодня в пятый раз сочетается законным браком. Его избранницей стала Тобека МАДИБА. Администрация главы государства накануне сообщила, что церемония в родной деревне Д.ЗУМЫ - Нкандле в провинции Квазулу-Наталь - будет носить сугубо частный характер, передает ИТАР-ТАСС.

Тобека МАДИБА уже присутствовала с президентом на многих официальных церемониях.

Д.ЗУМА - первый президент Южной Африки, официально заявивший о приверженности традиционному многоженству, принятому у его народа, зулусов.

Первый раз Д.ЗУМА женился на Гертруде Сизакеле ХУМАЛО в 1973 году, вскоре после своего выхода из тюрьмы, куда он был заключен за борьбу против режима апартеида.

Впоследствии президент ЮАР женился на Кейт ЗУМА, которая скончалась в 2000 году, а затем - на Нкосазане ДЛАМИНИ-ЗУМЕ. Позднее он с ней развелся, она стала министром иностранных дел, а ныне занимает пост главы МВД.

Последний раз Д.ЗУМА сочетался браком три года назад со своей четвертой женой Номпумелело НТУЛИ.