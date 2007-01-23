Азаров улетел в Сингапур и Бруней

Сегодня официальная украинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Украины Николаем АЗАРОВЫМ отбыла с визитом в Республику Сингапур и Султанат Бруней.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, визит проходит по приглашению заместителя Премьер-министра, Координирующего министра по вопросам национальной безопасности и Министра юстиции Республики Сингапур господина Ш.Джайакумара.

В ходе переговоров будут обсуждены направления и перспективы развития украинско-сингапурского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и подписана Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонением от налогов на доходы и капитал.

Программой визита предусмотрена встреча с Премьер-министром, министром финансов РС Ли Сьен Лунгом, заместителем Премьер-министра, Координирующим министром по вопросам национальной безопасности и Министром юстиции Ш.Джайакумаром, заместителем Центробанка Онг Ченгом То, руководством Инвестиционной корпорации Правительства Сингапура и Государственной компании “International Enterprise Singapore”.

Планируется встреча Николая Азарова с Султаном Брунея Даруссаламом Х.Х. Болкияхом.

Визит в Султанат Бруней призван наладить двусторонний диалог с этим государством, имеющим значительный инвестиционный потенциал, отмечается в сообщении.