В Литве делят деньги за памятник Сталину

Литовское агентство по охране авторских прав (LATGA-A) намерено взыскать штраф с владелица мемориального парка Stalinworld, известного также как Парк советского периода, расположенного в окрестностях города Друскининкай, пишет "Коммерсант".

Агентство считает, что предприниматель Вилюмас Малинаускас незаконно получает прибыль с памятников советским вождям, которые демонстрируются посетителям, и советских песен, которые звучат в тамошних кафе.

Как утверждает LATGA-A, ссылаясь на законодательство об авторских правах, часть сборов должна передаваться правообладателям или их наследникам: соответственно скульпторам и композиторам, как в Литве, так и в России. В целом агентство требует, чтобы хозяин парка платил ему 6 процентов от сборов за проданные билеты.

Сам владелец Stalinworld считает эти претензии "абсурдом" и заявляет, что платить не будет. Как отмечает литовский эксперт в сфере защиты авторских прав Йонас Лейкаускас, по действующим нормам Евросоюза, членом которого является Литва, за публично демонстрируемые произведения авторы денег не получают, то же самое, по его мнению, касается и звучащей в кафе фоновой музыки.

Лента.ру