В США резко возросло число миллионеров

В США за год резко возросло число миллионеров. Об этом со ссылкой на традиционное ежегодное исследование консалтинговой компании Spectrem Group, сообщает газета Financial Times.

По данным компании, число американцев, имеющих один или более миллионов долларов, увеличилось за год на 800 тысяч человек и достигло 8,2 миллиона человек. Такой прирост миллионеров оказался вторым по величине с первого исследования Spectrem Group, сделанного в 1996 году.

Резко возросло и количество американцев, владеющих средствами на сумму более 5 миллионов долларов. Их стало на 930 тысяч, что на 23 процента больше, чем в прошлом году. При этом эксперты компании не учитывали стоимость жилой недвижимости американцев.

По словам управляющего директора Spectrem Кетрин МакБрин (Catherine McBreen) главная причина увеличения миллионеров-американцев заключается в том, что большинство из них умело распоряжается средствами на биржах. При этом инвесторы предпочли в прошлом году вкладывать свои деньги в акции и облигации зарубежных компаний, поскольку большинство мировых рынков росло быстрее, чем американский.

Лента.ру