В Лондоне арестована помощник Тони Блэра
10:01, 20 января 2007Мир
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Аппарат премьера отрицает обвинения
В Лондоне арестована помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала.
Как сообщает Радио Свобода, директор департамента по связям Блэра с членами кабинета Рут Тёрнер была допрошена, а затем отпущена под залог.
Полиция проводит расследование в связи с появившейся информацией, что Лейбористская и другие партии в обмен на финансовую поддержку обеспечивают места в Палате лордов - верхней, невыборной палате британского парламента.
Аппарат Блэра полностью отрицает эти обвинения.
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