В Лондоне арестована помощник Тони Блэра

10:01, 20 января 2007
Мир
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Аппарат премьера отрицает обвинения

 В Лондоне арестована помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала.

  Как сообщает Радио Свобода, директор департамента по связям Блэра с членами кабинета Рут Тёрнер была допрошена, а затем отпущена под залог.

   Полиция проводит расследование в связи с появившейся информацией, что Лейбористская и другие партии в обмен на финансовую поддержку обеспечивают места в Палате лордов - верхней, невыборной палате британского парламента.

   Аппарат Блэра полностью отрицает эти обвинения.

 

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