В Лондоне арестована помощник Тони Блэра

В Лондоне арестована помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала.

Как сообщает Радио Свобода, директор департамента по связям Блэра с членами кабинета Рут Тёрнер была допрошена, а затем отпущена под залог.

Полиция проводит расследование в связи с появившейся информацией, что Лейбористская и другие партии в обмен на финансовую поддержку обеспечивают места в Палате лордов - верхней, невыборной палате британского парламента.

Аппарат Блэра полностью отрицает эти обвинения.