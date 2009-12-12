МВФ принял решение о немедленном выделении Грузии 75,3 млн долл.
22:17, 12 декабря 2009Мир
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Риски все еще присутствуют
Международный валютный фонд принял решение о немедленном выделении Грузии около 75,3 млн долл. Как сообщается в официальных документах организации, это решение было принято в результате четвертого обзора программы, оцениваемой в целом в 1,2 млрд долл. Программа рассчитана на период до июня 2011 г.
По словам заместителя директора-распорядителя МВФ Такатоси Като, грузинская экономика демонстрирует признаки восстановления, однако внешняя среда остается слабой в условиях роста рынка экспорта. В то же время внутренние кредитные условия слабы. Таким образом, риски для экономики Грузии все еще присутствуют.
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