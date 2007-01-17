Московских школьников будут сопровождать милицейские эскорты

В связи с заявлением Национального антитеррористического комитета о возможности террористических актов в Москве отменены все поездки организованных групп школьников на общественном транспорте, сообщил РИА Новостируководитель пресс-службы Департамента образования столицы Александр Гаврилов.

"Для перемещения учащихся на различные мероприятия будут использоваться исключительно "школьные" автобусы, их будут сопровождать нарядами милиции, а перед поездкой проверять кинологические службы на возможное наличие взрывчатых веществ", - подчеркнул Гаврилов.

Он пояснил, что все передвижения школьников организованными группами на наземном общественном транспорте, в метрополитене, пригородных электропоездах, в том числе на экскурсии и в музеи, отменены со среды до особого распоряжения.

Во всех образовательных учреждениях столицы уже проведена разъяснительная работа с охраной, сообщил он.

"Разъяснительные беседы о том, как вести себя в случае возникновения чрезвычайных происшествий в течение сегодняшнего дня будут проведены и со всеми педагогическими коллективами, а также детьми, находящимися в образовательных учреждениях города", - отметил Гаврилов.

Ранее сообщалось, что в московском метро отключилась сотовая связь.

МТС, Вымпелком (торговая марка Билайн) и Мегафон приостановили работу своих сетей в Московском метрополитене, сообщили РИА Новости представители этих компаний.

В пресс-службах компаний не называют причин отключения базовых станций в метро, неофициально представители компаний говорят, что это связано с объявленной террористической угрозой.