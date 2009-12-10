Тимошенко обещает не признавать раздел Грузии
23:28, 10 декабря 2009Мир
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"Вообще, это для нас святой вопрос"
Премьер Юлия Тимошенко заявила, что она никогда не признает Абхазию и Южную Осетию.
Об этом она заявила в эфире ТРК Украина.
"Никогда ни я, ни моя политическая команда, не признаем все эти вещи, которые пошли на раздел территории Грузии. Мы будем признавать только Грузию, как территориально целостное государство", - цитирует премьер-министра Украинская правда.
"Вообще, это для нас святой вопрос, потому что и к Украине очень неадекватное отношение и постоянно кто посягает на наши территории", - отметила Тимошенко.
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