Тимошенко обещает не признавать раздел Грузии

Премьер Юлия Тимошенко заявила, что она никогда не признает Абхазию и Южную Осетию.

Об этом она заявила в эфире ТРК Украина.

"Никогда ни я, ни моя политическая команда, не признаем все эти вещи, которые пошли на раздел территории Грузии. Мы будем признавать только Грузию, как территориально целостное государство", - цитирует премьер-министра Украинская правда.

"Вообще, это для нас святой вопрос, потому что и к Украине очень неадекватное отношение и постоянно кто посягает на наши территории", - отметила Тимошенко.