Число погибших в результате пожара в Перми достигло 134 человек

В результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» скончались 134 человека.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, еще двое пострадавших умерли в клиниках Москвы и Петербурга.

По информации Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми остаются 99 пострадавших. Из них в крайне тяжелом состоянии 40 человек, в тяжелом 50 человек.

Также сообщается, что за истекшие сутки из больниц Перми и Челябинска выписаны трое, они продолжат лечение амбулаторно.