Число погибших в результате пожара в Перми достигло 134 человек
12:25, 10 декабря 2009Мир
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Еще 40 - в крайне тяжелом состоянии
В результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» скончались 134 человека.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, еще двое пострадавших умерли в клиниках Москвы и Петербурга.
По информации Министерства здравоохранения и социального развития РФ, в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Перми остаются 99 пострадавших. Из них в крайне тяжелом состоянии 40 человек, в тяжелом 50 человек.
Также сообщается, что за истекшие сутки из больниц Перми и Челябинска выписаны трое, они продолжат лечение амбулаторно.
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