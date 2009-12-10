Число погибших от пожара в Перми возросло до 128 человек
07:41, 10 декабря 2009Мир
1425 0
В больницах остаются 103 человека
Число погибших в результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" возросло до 128 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. Минувшей ночью умерли три человека - в Пермской краевой клинической больнице умер мужчина; еще двое, мужчина и женщина, скончались в московских больницах.
С травмами и ожогами различной степени в больницах остаются 103 человека, из них в Москве - 63 пострадавших, Санкт-Петербурге - 25, в Челябинске - 6, Перми - 9 человек. Амбулаторную помощь получили 4 человека, один выписан.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter