Число погибших от пожара в Перми возросло до 128 человек

Число погибших в результате пожара в пермском клубе "Хромая лошадь" возросло до 128 человек. Об этом сообщили в МЧС РФ. Минувшей ночью умерли три человека - в Пермской краевой клинической больнице умер мужчина; еще двое, мужчина и женщина, скончались в московских больницах.

С травмами и ожогами различной степени в больницах остаются 103 человека, из них в Москве - 63 пострадавших, Санкт-Петербурге - 25, в Челябинске - 6, Перми - 9 человек. Амбулаторную помощь получили 4 человека, один выписан.