Гражданин Украины, пострадавший при пожаре в Перми, остается в больнице

Среди пострадавших во время пожара в пермском ночном клубе есть гражданин Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сейчас пострадавший находится в местной больнице с подключением к аппарату искусственного дыхания. Возле больного находится его мать.

Как сообщалось ранее, среди погибших в результате пожара в Перми - один украинец. Гроб с телом погибшего 8 декабря был отправлен самолетом домой.

МИД Украины держит это дело на особом контроле.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 декабря произошел пожар в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". По данным следствия, от одного из фейерверков загорелся соломенный подвесной потолок, в помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе было около 250 человек. Количество погибших во время пожара составляет 118 человек, среди них один гражданин Украины.