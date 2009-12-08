Ученые утверждают, что грипп А/H1N1 не так страшен, как его нарисовали

Опасность гриппа А/H1N1 была переоценена. К такому выводу пришли специалисты британского Совета по медицинским исследованиям (Medical Research Council) и Гарвардской школы общественного здоровья (Harvard School of Public Health) в США. Отчет об их работе опубликован в журнале PLoS Medicine, передает Лента.ру.

Исследователи проанализировали статистические данные по заболеваемости гриппом А/H1N1 среди населения американских городов Нью-Йорк и Милуоки за период с апреля по июль 2009 года.

Выяснилось, что в медучреждения были доставлены 1,44 процента заболевших, при этом 0,24 процента больных потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии или искусственная вентиляция легких. Смертность от нового гриппа составила 0,048 процента заразившихся.

Кроме того, ученые использовали другой подход к оценке заболеваемости, когда рассматривалось предполагаемое число заболевших гриппом А/H1N1, которое превышает официальные данные. Применив этот метод, исследователи получили гораздо более низкий уровень смертности - 0,007 процента заболевших.

Проанализировав данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которым к ноябрю 2009 года гриппом А/H1N1 заразились около 22 миллионов американцев, ученые предположили, что от инфекции скончались от 7,8 до 29 тысяч человек. По мнению исследователей, эти цифры сравнимы с показателями заболеваемости сезонным гриппом, от которого ежегодно умирает около 36 тысяч жителей США.