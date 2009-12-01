Контрразведка Черноморского флота РФ уходит из Севастополя?

Сотрудники контрразведки Черноморского флота РФ покидают Севастополь и прекращают свою деятельность в Крыму, сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Офицеры особого отдела переводятся в Новороссийск. По словам собеседника агентства, руководство отдела уже покинуло Севастополь, а оперуполномоченные закрывают документацию.

Российское агентство напоминает, что ранее глава Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО потребовал от России, чтобы до конца декабря территорию страны покинули 19 офицеров ФСБ РФ. Они находились в Украине согласно отдельному пункту договора о базировании флота и охраняли российских моряков, отмечает РИА Новости. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, теперь их функции будут выполнять подразделения военной контрразведки СБУ.

Между тем, как сообщает РСН, командование ЧФ категорически отрицает возможность пребывания на кораблях и береговых частях флота сотрудников СБУ.

По словам источника РИА Новости, решение подчиниться требованиям СБУ было принято во избежание провокаций с украинской стороны. Предполагается, что особый отдел будет находиться в Новороссийске, по крайней мере, до конца выборов на Украине.

Как сообщал УНИАН, 17 июня т. г. руководитель СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что после 13 декабря 2009 года все сотрудники ФСБ России на Черноморском флоте РФ должны покинуть территорию Украины. По его словам, об этом требовании российскую сторону известили по официальным каналам.

По словам руководителя СБУ, на ЧФ РФ сейчас работает 19 офицеров ФСБ, которые занимаются контрразведывательной деятельностью.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО также заявил, что все функции, предусмотренные украинским законодательством, в том числе по безопасности российского моряка, возложены на подразделения военной контрразведки СБУ в Севастополе и Симферополе.