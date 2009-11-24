Европарламент решил поддержать Сербию, Боснию, Армению и Грузию
23:05, 24 ноября 2009Мир
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200, 100, 100 и 46 млн., соответственно
Европарламент поддержал предоставление макрофинансовой помощи Сербии, Боснии, Армении и Грузии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие решения были одобрены сегодня Европарламентом на заседании в Страсбурге.
Депутаты поддержали 4 доклада о предоставлении 200 млн. евро помощи Сербии (в форме кредита), 100 млн. евро помощи Боснии и Герцеговине (кредит), 100 млн. евро помощи Армении (из них 65 млн. евро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. евро помощи Грузии (грант).
Соответствующие решения для вступления в силу должны быть поддержаны Советом Европейского Союза.
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