Европарламент решил поддержать Сербию, Боснию, Армению и Грузию

Европарламент поддержал предоставление макрофинансовой помощи Сербии, Боснии, Армении и Грузии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующие решения были одобрены сегодня Европарламентом на заседании в Страсбурге.

Депутаты поддержали 4 доклада о предоставлении 200 млн. евро помощи Сербии (в форме кредита), 100 млн. евро помощи Боснии и Герцеговине (кредит), 100 млн. евро помощи Армении (из них 65 млн. евро – кредит, 35 млн. – грант), 46 млн. евро помощи Грузии (грант).

Соответствующие решения для вступления в силу должны быть поддержаны Советом Европейского Союза.