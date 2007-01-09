В Ираке расстреляли сотрудника ЮНИСЕФ

В Ираке расстрелян сотрудник Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает РИА «Новости».

По данным ЮНИСЕФ, инцидент произошел в понедельник в Багдаде. Автомобиль 52-летнего инженера Джанана Джаберо (Janan Jabero) был обстрелян неизвестными вооруженными людьми. Мотивы убийства сотрудника ЮНИСЕФ остаются неизвестными, подчеркнули в фонде.

Д.Джаберо стал вторым сотрудником Детского фонда ООН, убитым в Ираке с начала оккупации страны в 2003 году. В августе 2003 года во время теракта против представительства ООН в Багдаде, жертвами которого стали 22 человека, погиб гражданин Канады, работавший на ЮНИСЕФ. После этих событий ООН приняла решение о выводе большей части своего персонала из Ирака.

В настоящее время сотрудниками ЮНИСЕФ в Ираке являются 87 человек, все они - граждане Ирака.