50 миллионов бразильцев сидели без света

Электроснабжение бразильских городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу восстановили спустя 2,5 часа после отключения из-за аварии на ГЭС "Итайпу".

Всего, по данным местных СМИ, отключение электричества затронуло около 50 миллионов жителей Бразилии - четверть населения страны. Перебои с подачей электроэнергии возникли и в Уругвае, также получающем электричество от ГЭС "Итайпу". Бразильское радио сообщило, что авария энергосистемы вызвала перебои с подачей электроэнергии в городах Бразилиа и Белу-Оризонту, отмечает NEWSru.

В финансовой столице Сан-Паулу, где проживают 12 млн. человек, была остановлена работа метрополитена, тысячи людей оказались заперты под землей и вынуждены идти по рельсам, чтобы добраться до станций и подняться на поверхность. В Рио-де-Жанейро с населением 6 млн. человек прекратили работать дорожные светофоры, что привело к транспортному коллапсу.

Аэропорты работали в нормальном режиме, однако пассажиры были не в состоянии туда добраться вовремя, поскольку водители отказывались выезжать на ночные улицы.

Власти объявили мобилизацию среди сотрудников правоохранительных органов и обратились к жителям с настоятельной просьбой не выходить на неосвещенные улицы.

Перебои с электричеством возникли из-за нештатной ситуации на гидроэлектростанции "Итайпу" - второй в мире по выработке электроэнергии. Ураган, бушевавший в районе станции, спровоцировал перегрузки в сети, что привело к обесточиванию отдельных участков по "принципу домино" и веерному отключению электричества. Версию некоторых СМИ о том, что авария в электросетях Бразилии была вызвана действиями хакеров, бразильские власти категорически опровергают.

ГЭС "Итайпу" обеспечивает 20% потребностей Бразилии в электроэнергии, и 90% - потребностей Парагвая. Эта страна погрузилась сегодня ночью в темноту на 15 минут, после чего подача электроэнергии была восстановлена.