5 стратегических направлений развития Германии

03:14, 11 ноября 2009
Мир
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Программа Ангелы Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель представила программу развития страны, состоящую из 5 пунктов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Spiegel.

Стратегию коалиционного правительства на ближайшие четыре года Меркель представила в ходе выступления в бундестаге. Документ под названием "Развитие. Созидание. Единство." предполагает осуществление работы правительства в пяти направлениях.

В частности, планируется:

- преодолеть последствия экономического кризиса;

- восстановить доверие граждан к государству;

- решить проблему изменения возрастной структуры общества;

- регламентировать использование природных ресурсов;

- в контексте новых угроз найти баланс между соблюдением гражданских свобод и обеспечением безопасности.

При этом канцлер отметила, что главная задача правительства заключается в том, чтобы сделать Германию "страной, пригодной для жизни". Для этого, по словам Меркель, необходимо ответственно проанализировать случившийся кризис, после которого пока не оправились ни немецкие финансовые рынки, ни население.

 

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