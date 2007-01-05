Совет Европы призвал Ирак прекратить казни

Руководители Совета Европы призывают власти Ирака остановить казни.

Об этом говорится в обращении руководителей Совета Европы, размещенном на сайте организации.

``Мы выражаем солидарность с иракским народом и подтверждаем свое решительное осуждение преступлений, совершенных режимом Саддама Хусейна, но мы также призываем к немедленному прекращению казней и отмене в Ираке высшей меры наказания»,- говорится в обращении.

Руководители Совета Европы отмечают, что их обращение к иракским друзьям основано на собственном опыте, накопленном в Европе: смертная казнь является нарушением прав человека, без уважения к ним в обществе не может быть ни справедливости, ни мира, ни согласия.