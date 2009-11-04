Новая идея патриарха Кирилла сделает Украину колонией?

В Украинской православной церкви Киевского патриархата восприняли неоднозначно заявление Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА о «Русском мире», сообщает официальный сайт УПЦ-КП.

По словам главы Информационно-издательского управления епископа Васильковского ЕВСТРАТИЯ, настораживает призыв к политической интеграции. «Ведь, по словам патриарха Кирилла, ни одна из стран «русского мира» не может действовать на международной арене в полном одиночестве, здесь также должен соблюдаться принцип соборности», - отметил епископ ЕВСТРАТИЙ.

К тому же, по словам представителя Киевской патриархии, в качестве примера Патриарх КИРИЛЛ приводит Британское содружество.

«Приведенный патриархом пример Британского содружества и других союзов не может не настораживать, - сказал епископ ЕВСТРАТИЙ. - Ведь указанные патриархом союзы возникли после распада колониальных империй. Таким образом, признавая себя "страной русского мира", Украина должна была бы признать себя колонией России, более того – колонией, в культурном отношении стоявшей ниже метрополии... Вряд ли такая перспектива приятна не только Украине, но и любой другой стране, потенциально приписываемой к "русскому миру", добавил представитель Киевской патриархии.

По его словам, «можно много и красиво говорить о дружбе народов Украины и России, но при этом мечтать лишь о возрождении империи».

«Если патриарх Московский Кирилл искренен в своей любви к Украине, то он имеет возможность проявить ее не в словах, а на конкретном примере. В России в целом, и даже в Москве, нет не только ни одной украинской школы, но даже нет и украинских классов, хотя украинцев в России – миллионы», отметил епископ ЕВСТРАТИЙ. «Думаю, что активное содействие со стороны Предстоятеля РПЦ в открытии таких классов и школ, его публичные обращения по этому поводу к властям России и Москвы были бы позитивно оценены в Украине. Патриарх, как епископ Москвы, мог бы инициировать создание таких классов и под эгидой Церкви, не дожидаясь решений чиновников», – подчеркнул представитель Киевской патриархии.

Как сообщал УНИАН, выступая 3 ноября 2009 г. на открытии III Ассамблеи русского мира в Москве Предстоятель РПЦ патриарх КИРИЛЛ предложил ввести в употребление новый термин, который обозначал бы сообщество стран, объединенных русской культурой – «страна русского мира». Он означал бы, что «страна относит себя к русскому миру, если в ней русский язык используется как язык межнационального общения, развивается русская культура, хранится общеисторическая память».

По мнению выступавшего, ни одна из стран «русского мира» не может действовать на международной арене в полном одиночестве, здесь также должен соблюдаться принцип соборности. «Только сплоченный русский мир может стать сильным субъектом международного права», - заявил Патриарх КИРИЛЛ.