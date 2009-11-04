Патриарх Кирилл предложил ввести понятие "страны русского мира"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии III Ассамблеи Русского мира предложил странам, где развивается русская культура и русский язык является языком межнационального общения, стать "странами русского мира".

Открытие III Ассамблеи Русского мира состоялось во вторник в Фундаментальной библиотеке МГУ им. Ломоносова.

"Можно было бы даже ввести в употребление такое понятие как "страна русского мира". Оно означало бы, что страна относит себя к русскому миру, если в ней используется русский язык как язык межнационального общения, развивается русская культура, а также хранится общая историческая память и единые ценности общественного строительства", - заявил патриарх.

"Примерно по такому принципу существуют такие объединения как Британское Содружество, содружество франкоязычных и португалоязычных стран, Ибероамериканский мир", - пояснил первосвятитель замысел "наднационального проекта".

Также патриарх считает возможным поддерживать центры изучения украинского, молдавского, белорусского языков при зарубежных приходах Московского патриархата. "Они могли бы существовать наряду с центром русской культуры или быть их органической частью", - отметил он.

Видеотрансляция обращения патриарха размещена на сайте Московского патриархата.