Первая смерть от гриппа A/H1N1 зафиксирована в Австрии, жертвой заболевания стала 11-летняя девочка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на австрийское радио.

Она скончалась в тирольской больнице в понедельник вечером, куда была доставлена в минувшую среду. Еще в понедельник днем врачи сообщили о критическом состоянии юной пациентки - у нее отказало легкое, начались перебои с кровеносной системой. Снабжение организма кислородом осуществлялось лишь при помощи медицинского оборудования.

По данным австрийского министерства здравоохранения, на 23 октября текущего года в Австрии подтвержден 421 случай заболевания так называемым свиным гриппом. В 78% из них речь идет о заболевших в возрасте до 30 лет. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Вене. Случаи передачи инфекции на территории Австрии крайне редки, в основном люди привозят заболевание из-за границы, подчеркивает австрийский Минздрав.

С 27 октября в Австрии проводится кампания по прививкам от гриппа A/H1N1. Пока прививаются люди, относящиеся к так называемым группам риска, прежде всего медработники, а с 9 ноября такую процедуру пройдут все желающие.

Прививка небесплатная, но, учитывая медицинскую страховку, которая в Австрии обязательна для всего населения, стоить процедура будет всего 4,9 евро.

В Австрии для прививок будет применяться препарат "Гельвапан", одобренный Еврокомиссией.

Для этих целей закуплено 16 миллионов доз вакцины.