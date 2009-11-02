Загорелась нефтяная платформа в Индийском океане

В Тиморском море у северо-западного побережья Австралии загорелась нефтяная платформа таиландской компании PTT Exploration & Production.

Как сообщает Reuters, пожар начался во время работ по ликвидации утечки нефти, которую не удается устранить уже около двух с половиной месяцев. Никто из рабочих на платформе не пострадал.

По данным агентства Bloomberg, с 21 августа, когда на платформе обнаружилась утечка, в море вылилось более 28 тысяч баррелей сырой нефти. Правительство Австралии выпустило отчет с предупреждением о возможном ущербе для окружающей среды. Платформа расположена в районе, который является местом обитания дельфинов, китов, черепах и морских змей.

Затраты на ликвидацию утечки уже составили примерно 162 миллионов долларов. На аварийных работах заняты более 300 человек.

Лента.ру