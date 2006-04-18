Cуд над Лукашенко назначен на сентябрь

Первое заседание Международного общественного суда над режимом Александра ЛУКАШЕНКО может состояться в сентябре 2006 года в Украине, Литве, Польше или Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Объединенной гражданской партии (ОГП) Беларуси со ссылкой на лидера партии Анатолия ЛЕБЕДЬКО.

«Заседание суда пройдет или в Вильнюсе, или в Киеве, или в Варшаве, или в Москве, или в Минске. Этот вопрос еще будет обсуждаться», - сказал А.ЛЕБЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Минске.

По его словам, обвинение представит «десятки, сотни эпизодов нарушений законов Беларуси и Конституции». А.ЛЕБЕДЬКО уточнил, что суду будут представлены материалы о событиях, начиная с 1996 года, когда Президент Беларуси распустил парламент, который хотел объявить импичмент Президенту, и заканчивая президентскими выборами 19 марта 2006 года.

Лидер ОГП также сообщил, что на суде планируется поднять вопрос об исчезновениях в Беларуси политических оппонентов А.ЛУКАШЕНКО. «Надо развеять иллюзии и миф о белорусской власти. Надо показать природу белорусского режима», - уверен он.

А.ЛЕБЕДЬКО предположил, что в качестве судей могут выступить экс-президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ, экс-президенты Польши Лех ВАЛЕНСА и Александр КВАСНЕВСКИЙ. «Это будут 10-15 человек, известных в Европе и мире, чтобы заключения суда не вызывали сомнений», - сообщил лидер ОГП Беларуси.

По его словам, на общественный процесс планируется также пригласить представителей белорусского руководства, включая А.ЛУКАШЕНКО. «Не приедут ЛУКАШЕНКО и люди из его окружения, но это не значит, что не приедут люди, которые раньше занимали те или иные должности в аппарате А.ЛУКАШЕНКО», - предположил А.ЛЕБЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, А.ЛЕБЕДЬКО выступил с инициативой создания Международного общественного суда над режимом ЛУКАШЕНКО 14 апреля в Вильнюсе в ходе круглого стола на тему «Уроки ненасильственного сопротивления в Беларуси и перспективы его продолжения».

В Беларуси 19 марта состоялись выборы Президента, в ходе которых А.ЛУКАШЕНКО был избран на третий срок, получив поддержку 83% избирателей. За лидера объединенных демократических сил Александра МИЛИНКЕВИЧА проголосовало 6%, за лидера белорусских либерал-демокартов Сергея ГАЙДУКЕВИЧА – 3,5%, за лидера белорусских социал-демократов Александра КОЗУЛИНА – 2,3%.

Белорусская оппозиция после выборов провела широкомасштабные акции протеста, в ходе которых было задержано и осуждено к административной ответственности в виде ареста от 5 до 15 дней более 1000 человек.