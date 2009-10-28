В результате нападения талибов на миссию ООН в Кабуле погибли 12 человек

В результате нападения талибов на здание миссии ООН в Кабуле погибли 12 человек: шестеро сотрудников миссии, двое охранников, один мирный афганец, а также трое нападавших. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Ранее было известно только о шестерых убитых представителях ООН.

Девять сотрудников миссии получили ранения. О гражданстве убитых и пострадавших иностранцев пока не сообщается. Тела убитых талибов были отправлены на вскрытие. Свидетели теракта утверждают, что боевики, напавшие на жилое помещение, были одеты в полицейскую форму.

Кроме того, террористы бросили гранату в президентский дворец в Кабуле, однако в результате взрыва никто не пострадал. Также снаряд попал в здание гостиницы Serena, где живут многие иностранцы, однако не разорвался.

Представитель ООН Эдриан ЭДВАРДС заявил, что организации предстоит оценить, как произошедшее отразится на работе миссии в Афганистане.

Представители "Талибана" заявили средствам массовой информации, что теракты были осуществлены в преддверии второго тура президентских выборов, о проведении которого было объявлено в октябре. Боевики планируют выборы сорвать: так, в день проведения первого тура в стране произошло около 140 терактов. Талибы пригрозили властям новыми терактами.