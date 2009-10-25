Президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ заявила, что НАТО следует разработать план обороны стран Балтии.

«Мы сегодня и просим, и требуем от НАТО безопасности в виде чрезвычайного плана для Балтийского региона», - сказала Д.ГРИБАУСКАЙТЕ после встречи президентов трех стран Балтии, которая прошла в субботу в Рижском замке, передает Газетa.ru.

Она отметила, что у НАТО нет такого чрезвычайного плана, хотя Латвия, Эстония и Литва уже пять лет являются полноправными членами этого Альянса. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ также сказала, что всем трем Балтийским странам важно участвовать в дискуссиях по выработке новой стратегии НАТО.

«У НАТО нет плана обороны стран Балтии. Для Польши есть, и для других стран есть, а для нас - нет», - сказала она, добавив, что этот вопрос тем более важен с учетом того, что Балтия стала пограничным регионом.

«По крайней мере, в моей стране мнение едино, что Балтию необходимо защищать на том же уровне, как и любую другую страну Альянса», - сказала президент Литвы.