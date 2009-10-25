На границе Колумбии нашли мертвую футбольную команду

Венесуэльская полиция обнаружила на границе с соседней Колумбией тела десяти человек. Судя по всему речь идет об игроках футбольной команды из колумбийского Лос Манисероса. Все они были похищены прямо во время игры две недели назад.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на американский телеканал ABC, венесуэльская полиция пока отказывается подтвердить информацию о том, что убитые - действительно похищенные футболисты. Однако руководитель венесуэльского штата Такира Леоманьо Флорес рассказал, что один игрок – 17-летний Мануэль Кортес - все-таки выжил и рассказал о случившемся.

По его словам, за кровавым преступлением стоит левоэкстремистская группировка из Колумбии ELN (Армия национального освобождения), которой руководит некто по кличке Клоун (El Payaso).

Нападение на футбольный стадион произошло 11 октября. Неизвестные похитили прямо с поля целую команду, в том числе и двух легионеров – граждан Венесуэлы и Перу. Сообщается, что они прибыли к полю и силой заставили арбитра матча сказать им, кто играет за команду "Лос Манисерос". После этого футболисты были увезены в неизвестном направлении.

Объяснить причины похищения полиции пока не удалось. Не исключено, что игроков хотели насильно вовлечь в банду. По другой версии ELN таким образом хотела продемонстрировать свою силу. Представители этой группировки и раньше отличались неоправданной жестокостью.

По сообщению колумбийского радио Caracol, расстреляных не 10, а 15. Продавцы сладостей - игроки любительской футбольной команды "Манисерос" были взяты в заложники в среду прямо во время матча и убиты в пятницу. Возможно, боевики отомстили торговцам сладостями за то, что две недели назад те ранили одного из их руководителей во время бытового конфликта. Среди погибших - 12 колумбийцев, два венесуэльца и перуанец.

Выжить удалось 18-летнему колумбийцу Мануэлю Кортесу (Manuel Cortеs), который притворился мертвым после того, как ему прострелили правое плечо и шею. По его словам, прибывших на нескольких грузовиках боевиков было около 25 человек: у них были ружья и автоматы, некоторые из них были одеты в футболки с изображением Че Гевары.

"Нас продержали двое суток со связанными руками под полуразрушенным мостом. Потом выводили по одному на полянку и хладнокровно расстреливали. Так, наверное, расправлялись фашисты с евреями в концентрационных лагерях во время Второй мировой войны", - цитирует РИА "Новости".