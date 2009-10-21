Водители Госдумы РФ объявляют забастовку

Водители депутатов Государственной думы России намерены объявить завтра забастовку.

Недовольство у водителей вызвало, по словам участника инициативной группы Анатолия ДРАКОНА, новые условия труда.

«На днях нас заставили подписать документ, по которому с 1 января 2010 года мы будем получать зарплату в три раза меньше, чем сейчас», – цитирует А.ДРАКОНА Газета.Ru.

По его словам, кроме того, за аварии водители платят франшизу, которая доходит до 1 тыс. долл., а спецодежду – костюмы, водители покупают и чистят тоже за свой счет, хотя им положен хотя бы один за счет компании, «а после 14 часов смены еще два часа стоим в очереди на мойку». «Условий для труда нет никаких, даже раздевалки нормальной не построено», – объяснил причины забастовки А.ДРАКОН.

Участие в акции собираются принять около 300 водителей, заработную плату которым выплачивает фирма «ГЕМА», дочернее предприятие ООО «Счетспецтранс». Они намерены в четверг рано утром бойкотировать выезд с базы компании, чтобы передать петицию с требованиями начальству.

Инициаторы забастовки уточняют, что депутаты не знают о готовящейся акции. Кроме того, акция специально назначена на четверг, поскольку в этот день нет пленарного заседания. «Надеемся, что депутаты нас поймут, потому что ну совсем тут накипело», – сказал активист.