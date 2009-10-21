Польша готова принять участие в создании новой системы ПРО в Европе

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявляет о готовности польской власти принять участие в создании Соединенными Штатами Америки новой системы противоракетной обороны в Европе для защиты от Ирана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Варшаве после переговоров с вице-президентом США Джо БАЙДЕНОМ, который прибыл с визитом в Польшу. Д.ТУСК назвал новую американскую концепцию ПРО «чрезвычайно интересной и нужной».

Глава польского правительства заявил, что с большим удовольствием услышал от Дж.БАЙДЕНА о готовности к совместным действиям для усиления безопасности Польши, Европы и мира.

Д.ТУСК не раскрыл деталей условий возможного участия Польши в новой системе ПРО, отметив, что его страна будет принимать в ней участие «настолько, насколько нужно».

В свою очередь Дж.БАЙДЕН назвал поляков одними из ближайших союзников США, которые разделяют те же принципы и стандарты.

«Уже давно Польша получила сердца американцев и сердца членов администрации», - сказал вице-президент США.

При этом журналисты после заявления Д.ТУСКА и Дж.БАЙДЕНА не имели возможности задавать им вопросы.

Справка УНИАН. США решили вместо стационарной системы ПРО, которая должна была включать ракеты-перехватчики в Польше и радар в Чехии, разработать мобильную систему из ракет-перехватчиков, которые должны быть размещены как на земле, так и на кораблях.

Новая система, которая должна защищать Европу от баллистических ракет короткого и среднего радиуса, должна быть создана до 2015 года.