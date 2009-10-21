Молдавия и Румыния договорились о безвизовом режиме для 11 районов

01:04, 21 октября 2009
Мир
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Конвенцию подпишут премьер-министры

Молдавия и Румыния договорились об установлении безвизового режима для жителей приграничных районов и парафировали конвенцию о малом трафике на границе, которая позволит гражданам двух государств из приграничных районов въезжать в соседнюю страну без виз и путешествовать в 50-километровой приграничной полосе на основе специального разрешения. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, документ подписали сегодня вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Юрий Лянкэ и и.о. министра иностранных дел Румынии Кэтэлин Предойу.

Конвенция о малом трафике на границе будет подписана впоследствии премьер-министрами Молдавии и Румынии и вступит в силу, когда в Бухаресте будет сформировано новое правительство. Документ предоставляет ряд послаблений молдавским гражданам, проживающим на расстоянии до 50 км от румынской границы. Они смогут въезжать без виз в соседнюю страну и путешествовать в 50-километровой приграничной полосе на основе разрешения, которое будет выдаваться на срок от двух до пяти лет. Согласно конвенции, соответствующие льготы будут предоставлены жителям 11 районов Молдавии.

 

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