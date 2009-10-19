Лукашенко в ближайшее время посетит Украину
С официальным визитом
|Олексанр Лукашенко
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, приглашение в благодарностью было принято белорусским Президентом.
В рамках визита П.ПОРОШЕНКО состоялись переговоры с А.ЛУКАШЕНКО, и.о. премьер-министра Беларуси Владимиром СЕМАШКО и министром иностранных дел Сергеем МАРТЫНОВЫМ.
Был обсужден весь спектр двусторонних отношений, общей темой встреч стало обоюдное стремление к наращиванию эффективного сотрудничества на всех направлениях украинско-белорусской сотрудничества – политического, торгово-экономического и гуманитарного, отмечается в сообщении.
Также в рамках встречи обсуждались возможные пути активизации переговорного процесса относительно поэтапного решения вопроса завершения договорно-правового оформления украинско-белорусской государственной границы и о подготовке 17-го заседания Межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества и активизации диалога на межправительственном уровне.
В ходе переговоров глав украинского и белорусского внешнеполитических ведомств стороны детально остановились на взаимодействии Украины и Беларуси в рамках инициативы ЕС “Восточное партнерство”, сообщила пресс-служба МИД.
Министр иностранных дел Украины дал интервью Белорусскому Национальному телевидению.